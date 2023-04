Es ist wieder Osterbrunnenzeit. In vielen Orten werden die Dorfbrunnen wieder österlich geschmückt und werden bewundert und bestaunt und sorgen für ein Stück Osterfreude , so auch in Weilersbach und in Reifenberg. Jeder dieser Brunnen ist kunstvoll mit bunten Eiern dekoriert und ein farbenfroher Blickfang.

In Weilersbach haben die Frauen des Trachtenvereins um Martina Batz wie alle Jahre den St.-Anna-Fischbrunnen in einen Osterbrunnen verwandelt. Die Frauen hängten Ei für Ei am Brunnen auf, der eine Zierde am Annaberg vor Alt-St. Anna ist.

In Reifenberg war die Dorfgemeinschaft am Werk. Der Dorfbrunnen mit seinem farbigen Ostereierschmuck inmitten eines Blumenbeetes ist ein wunderschöner Anblick in der Dorfmitte von Reifenberg.

Doch kein Brunnen ohne das Wasser des Lebens, das sprudelt am St.-Anna-Fischbrunnen und plätschert am Reifenberger Dorfbrunnen. dia