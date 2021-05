Am Samstag ist es in Neunkirchen am Brand gegen 14.30 Uhr in der Erlanger Straße in Fahrtrichtung Dormitz kurz nach dem Ortsausgang zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Ein 32-Jähriger überholte gerade mit seinem Motorrad ein vor ihm fahrendes Auto und war schon etwa halb vorbei, als von hinten ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer heranfuhr und ebenfalls zum Überholen ansetzte. Der Zweiradfahrer musste, um eine Kollision zu vermeiden, seitlich ins Feld ausweichen, stürzte dabei und wurde schließlich mit Verdacht auf Oberschenkelbruch ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro. pol