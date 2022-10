Lang ist’s her – heute sind Helga und Adolf Pollach aus Unterzaunsbach 61 Jahre verheiratet, und bei Adolf Pollach sind es 70 Jahre, dass er in der evangelischen Pfarrkirche in Krögelstein konfirmiert wurde. Die beiden feierten nun das Doppeljubiläum: ihre diamantene Hochzeit sowie die Gnadenkonfirmation von Adolf Pollach.

Eigentlich wäre ihre Diamanthochzeit bereits 2021 gewesen. Corona- und krankheitsbedingt musste das 60. Ehejubiläum jedoch verschoben werden. Seit 1961 gehen Helga und Adolf Pollach nun miteinander durchs Leben. Gute und auch schwierige Zeiten haben sie auf ihrem gemeinsamen Lebensweg genossen und bewältigt – und sie waren immer glücklich und zufrieden.

Und so fing 1960 alles an: Auf der Hochzeit seines Bruders fiel dem damals 22-jährigen Adolf aus Wiesentfels die hübsche 21-jährige Helga aus Fernreuth bei Hollfeld auf – sie gefiel ihm und er gefiel ihr. Bald wurden sie ein Paar, und schon im August 1961 standen die jungen Leute vor dem Traualtar . Sie zogen nach Höchstädt, wo sie 27 Jahre lebten. Während dieser Zeit war Adolf als landwirtschaftlicher Facharbeiter in Marktredwitz tätig. Seit 1988 ist Unterzaunsbach ihre Heimat, wo sie ein kleines landwirtschaftliches Anwesen übernommen haben. Bis zu seinem Ruhestand arbeitete Adolf Pollach bei der Firma Egloffsteiner Brot.

Zehn Enkel und vier Urenkel

Die Pollachs bekamen drei Töchter und einen Sohn. Eine Tochter ist bereits verstorben. Ihre Familie, die sich mittlerweile um zehn Enkelkinder und vier Urenkel erweitert hat, ist für die beiden der Lebensmittelpunkt.

Oldtimer-Traktoren als Hobby

Doch Helga und Adolf Pollach haben eine ganz große gemeinsame Leidenschaft: Ihr Hobby sind ihre Oldtimer-Traktoren, zwei Eicher-Bulldogs der Baujahre 1959 und 1969, auf die sie sehr stolz sind. Viele Jahrzehnte haben sie mit den beiden blauen Schleppern an Oldtimer-Traktortreffen teilgenommen. „Ich war eine begeisterte Traktorfahrerin“, schwärmt die nun 83-jährige Helga heute noch.

Von einigen gesundheitlichen Problemen bei Helga abgesehen sind die Pollachs ein rühriges Ehepaar, das seinen Alltag selbst stemmt. „Denn Arbeit gibt es auf dem Anwesen stets genug zu tun“, sagt Adolf Pollach, der inzwischen 84 Jahre alt ist und mit Lust und Freude einer Arbeit nachgeht, ob im Wald oder Flur. Der größte Wunsch des Diamantpaares ist jedoch Gesundheit und dass sie noch viele glückliche Jahre zusammen verbringen können.