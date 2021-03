carmen schwind

"Ich lass‘ mir den Ehrenbürger nicht raushängen. Ich geh‘ nur jetzt mit Krawatte ins Bett", scherzt Otto Siebenhaar und lacht. Seine humorvolle Art schätzt auch Leutenbachs Erster Bürgermeister Florian Kraft. Deshalb ließ er es sich nicht nehmen und überbrachte Siebenhaar am vergangenen Samstag die Glückwünsche der Gemeinde zu dessen 70. Geburtstag. Außerdem durfte er einen Gemeinderatsbeschluss vollziehen: Er überreichte dem Jubilar die Urkunde zum Ehrenbürger . Otto Siebenhaar wird von seiner Frau Lissi unterstützt, mit der er drei Kinder hat. Mittlerweile ist er auch Opa von zwei Enkelkindern. Der Landwirtschaftsmeister pflegt mit seiner Familie seine Obstwiesen und verarbeitet das Obst in seiner Brennerei. 1990 wurde er im Alter von 39 Jahren in den Gemeinderat gewählt und Zweiter Bürgermeister . Nachdem sein Vorgänger aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste, wurde er 1994 zum Ersten Bürgermeister gewählt und 1996, 2002 und 2008 in seinem Amt bestätigt. Von 1996 bis 2002 und von 2008 bis 2014 war er Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Kirchehrenbach. Seit 2002 hat er das Amt des Vorsitzenden des Schulverbandes Ehrenbürg bekleidet, war Mitglied im Schulverband Kirchehrenbach und wurde 2002 in den Kreistag gewählt. Seit 2014 ist er Stellvertreter des Forchheimer Landrats Hermann Ulm . "Singen ist mein Ausgleich zur Arbeit", erklärt Otto Siebenhaar und erzählt, dass er im Gesangverein im 30. Jahr Vorsitzender ist. Er ist auch in vielen anderen Vereinen Mitglied , war Jagdvorsteher und ist ehrenamtlicher Schöffe am Amtsgericht Forchheim . Nun ist Siebenhaar auch noch Ehrenbürger . "Ich hab‘ das ja nicht gewusst und war total überrascht. Ich freue mich, dass anerkannt wird, was ich in der langen Zeit gemacht habe", verrät Siebenhaar und sagt weiter: "Ich wollte eigentlich immer nur meine Aufgaben gut machen."