Am Donnerstag­nachmittag hat ein 48-Jähriger in einem Geschäft in der Bamberger Straße in Forchheim eine Flasche Doppel­korn im Wert von sechs Euro entwenden wollen. Da hatte er die Rechnung allerdings ohne den aufmerksamen Laden­detektiv gemacht.

Der Laden­detektiv sprach den Mann nach Verlassen des Kassen­bereichs an. Dem Dieb droht neben einem Haus­verbot in diesem Laden nun auch eine Anzeige, wie die Polizeiinspektion Forchheim am Freitag mitteilte. pol