Die Kreisstraße F0 35, die von Muggendorf nach Doos führt, ist am Donnerstag, 23. Februar, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im Bereich der Ortsstraße Dooser Berg in Muggendorf gesperrt. Der Grund sind Aufschlussbohrungen für Sicherungsarbeiten an der rund fünf Meter hohen Stützmauer. Die Zufahrt der Anwohner und Anlieger zu ihren Grundstücken ist den Angaben zufolge jedoch auch während der Bauarbeiten gewährleistet. Foto: Paul Pöhlmann