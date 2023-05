In der Jahreshauptversammlung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG ) bezeichnete der Vorsitzende Maik Baumgarten die Lage des Ortsverbandes Forchheim als „heiter bis wolkig mit Aussicht auf Sonnenschein“. Die Zahl der Mitglieder sei weiter gestiegen und liege nun knapp unter der 700er-Marke. Sehr gut laufe es im Bereich Ausbildung, auch wenn die anstehende Sanierung des Königsbades einen nicht unerheblichen Einfluss auf die kontinuierliche Ausbildungsarbeit habe.

Der Vorsitzende wies auf eines der drängendsten Themen für den Ortsverband hin, die Errichtung eines Wasserrettungszentrums. Mangelnde Bausubstanz der alten Wachstation, fehlende Schulungs-, Ankleide- und Sanitärräume sowie fehlender Platz für die Unterbringung der Fahrzeugflotte stellten den Ortsverband immer wieder vor immense logistische Probleme. Umso erfreulicher zeigte sich Baumgarten, dass ein strategischer Partner gewonnen werden konnte, mit dem die Realisierung des Wasserrettungszentrums durchaus realistisch und auch finanziell durchführbar erscheine.

Jedoch gibt es laut dem Vorsitzenden auch Schattenseiten. Trotz der großen Anzahl an Mitgliedern sei der Anteil der Aktiven doch sehr überschaubar. Die vielfältigen und auch zeitintensiven ehrenamtlichen Aufgaben lasteten auf zu wenigen Schultern.

Einen besonderen Dank richtete er an Gerhard Rossa, der seit vielen Jahren in so vielen Bereichen aktiv sei und sehr viel unsichtbare Hintergrundarbeit leiste, und an Runa Pfister, die maßgeblich dafür verantwortlich sei, dass es eine starke Jugend gebe.

Schatzmeister Matthias Kestler informierte über eine sehr gute finanzielle Lage des Vereins, welche aber auch nötig sei für das große Vorhaben Wasserrettungszentrum.

Danach berichtete der technische Beisitzer für die Ausbildung, Gerhard Rossa, von den Schwimmkursen, Schwimmausbildungen sowie Erste-Hilfe-Ausbildungen. 44 Personen leisten ständig ehrenamtlichen Dienst im Bereich der Schwimmausbildung. Auch der Anteil der Ausbilder mit entsprechenden Qualifizierungen konnte sukzessive erhöht werden.

Weiter ging es mit dem Bericht des technischen Leiters Einsatz, Mario Großkopf. Die Einsatzfähigkeit der SEG (Schnelle Einsatzgruppe) konnte mit Tauchausbildungen, Fachausbildungen Wasserrettungsdienst und zahlreichen SEG-Übungen aufrechterhalten werden. Mit nur einem Einsatz im abgelaufenen Jahr bewegte man sich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Die Kassenprüfer Adolf Schramm und Heinz Endreß hatten die Kasse satzungsgemäß geprüft und für in Ordnung befunden. In nächsten Punkt wurde für den Ortsverband Forchheim einstimmig durch die anwesenden Mitglieder eine neue Beitragsordnung verabschiedet. Zum Ende berichtete der stellvertretende Jugendvorsitzende Lennart Wobig von den Aktivitäten der Jugend, welche im vergangenen Jahr immer noch geprägt waren vom Wechsel im Jugendvorstand und den Auswirkungen von Corona.

Zum Abschluss der Veranstaltung erfolgten die Ehrungen für langjährige Mitglieder. Geehrt wurden Edeltraud Strom für 60 Jahre, Ingrid Kupfer und Petra Jachim für 40 Jahre und Manuel Gügel für 25 Jahre. Zudem wurde Adolf Schramm das Verdienstabzeichen in Bronze des Landesverbandes Bayern verliehen. red