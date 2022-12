Ein voller Erfolg für das Herder-Gymnasium, die Universität Bamberg und das Bildungsbüro des Landkreises als Veranstalter des Ethikforums war der Abend im Kulturraum St. Gereon: Rund 120 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil.

China wird zunehmend als eine Bedrohung wahrgenommen. Dem wirtschaftlichen Expansionsdrang des Landes hat der Westen bis jetzt wenig entgegenzusetzen. Mit dem großen wirtschaftlichen Erfolg ist zunehmend auch politischer Einfluss verbunden.

An eigenen Werten festhalten

Politische Haltungen sind Ausdruck der eigenen Werteorientierung. Aus unserer europäisch geprägten Sicht sollen Menschenwürde und Menschenrechte die Richtline sein. Die chinesischen Vertreter, die mächtig genug sind, die Verhältnisse zu ändern, argumentieren

jedoch anders.

Woran können wir festhalten, inwiefern müssen wir uns wandeln, um uns auf die Herausforderung mit der globalen Macht China einzustellen? Diese Fragen standen im Zentrum beider Veranstaltungen.

Bei einer Einführung in den Abend durch Jens Wimmers, Ethiklehrer am Herder-Gymnasium und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Philosophie II der Universität Bamberg , verriet dieser auch den „Trick“, hochkarätige Referenten „anzulocken“. Schlüssel waren dazu die Schülerinnen und Schüler des Ethikseminars am Herder-Gymnasium, die mit ihren Fragestellungen und Positionen in einer Einladung das Interesse eines der führenden China-Experten in Deutschland hervorriefen.

Ein ertragreicher Austausch

Den Abend mit dem prominenten China-Experten Prof. Eberhard Sandschneider gestalteten die Schülerinnen und Schüler dann auch mit verschiedenen Aspekten zur chinesischen Entwicklung und ethischen Einordnungen. Aber auch zugespitzte Fragestellungen wurden vorbereitet und bewusst konträre Positionen zum Thema vertreten. In kurzen Statements formulierten die Schüler ihre Fragen und Thesen, darunter „Sind wir die Bösen?“, „Stimmt unsere (Selbst-)Wahrnehmung?“ und „Vernunft gibt es in allen Kulturen“.

Sandschneider ordnete die zentralen Aspekte der Beiträge

der Schüler in seinem Kurzvortrag ein. Dies stellte die optimale Grundlage für die anschließende Diskussionsrunde dar.

Nachdem abschließend auch einige Fragen aus dem Publikum geklärt wurden, ließ man den erfolgreichen Abend in der Cafeteria des Landratsamts ausklingen. Dort hatten die Schülerinnen und Schüler eine kleine Bewirtung vorbereitet.

In kleinerem Rahmen fand am Folgetag ein Bildungsgespräch in der Mediathek des Gymnasiums mit Vertretern aus Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung aus der Region statt. In diesen Dialog flossen Erfahrungen aus wirtschaftlichen und persönlichen Verknüpfungen aus der Region mit dem Land China ein. red