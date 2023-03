Samstagabend besuchten ein 21- und ein 24-jähriger Mann eine Diskothek in Nürnberg. In den frühen Morgenstunden des Sonntags nahmen die beiden ein Taxi und gaben dem Fahrer als Ziel Ebermannstadt an. Kurz vor Weilersbach forderten sie den Taxifahrer auf, bei der Tankstelle zu halten, da sie am Bankautomaten Geld abholen wollten, um die Rechnung zu begleichen. Als das Taxi am Geldautomaten anhielt, stiegen beide Männer aus und rannten davon. Daraufhin verständigte der Taxifahrer die Polizei . Bei der Fahndung konnten die Flüchtigen auf dem Verbindungsweg in Richtung Reifenberg aufgegriffen und zur Polizei nach Ebermannstadt gebracht werden. Da der 21-Jährige mit 1,72 Promille und der 24-Jährige mit 1,14 Promille merklich alkoholisiert waren, wurden beide Männer zuerst in den Haftraum zur Ausnüchterung verbracht. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, jedoch über ihre Arbeitsfirma greifbar sind, wurden sie im Laufe des Tages nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg wieder entlassen. Beide müssen sich wegen Betruges verantworten, der Schaden beläuft sich im unteren dreistelligen Bereich. pol