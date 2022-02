Die Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim wurde mit der Plakette „DELF-Partnerschule“ ausgezeichnet. Der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Oberfranken, Johannes Koller, überreichte der Schule die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Zeremonie.

Beim DELF-Diplom handelt es sich um ein vom Französischen Bildungsministerium vergebenes Zertifikat, das den Schülerinnen und Schülern einen international anerkannten Nachweis über Kenntnisse in Französisch bescheinigt. Die DELF-Prüfung B1 ist dabei integrativer Bestandteil der Abschlussprüfung in Französisch und wird jährlich von rund 10 000 Schülerinnen und Schülern an bayerischen Realschulen abgelegt. Dank einer hervorragenden Vorbereitung liegt die Erfolgsquote bayernweit bei nahezu 95 Prozent.

Die Abschlussschüler an der Realschule Forchheim haben 2020 besonders gut abgeschnitten und das beste Ergebnis aller Realschulen in Oberfranken erreicht. Die Abschlussprüfung in Französisch hilft den Jugendlichen nicht nur bei einem Urlaub in französischsprachigen Ländern, vielmehr können die Sprachkenntnisse auch den Weg zum Abitur erleichtern, da damit die Voraussetzungen über den Nachweis einer zweiten Fremdsprache erbracht sind.

Koller dankte in einer kurzen Rede den Lehrkräften für ihr „überragendes Engagement“ und würdigte auch den Einsatz und den Fleiß der Schülerinnen und Schüler , die mit ihrem besonders guten Abschluss ein Zeichen der hohen schulischen Qualität des Unterrichts an der Georg-Hartmann-Realschule gesetzt hätten. red