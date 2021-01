Für die am Dienstag, 2. Februar, um 19 Uhr anberaumte Sitzung des Marktgemeinderats Egloffstein im Mehrzweckhaus Affalterthal ergeht Einladung an die Bevölkerung. Zu den Tagesordnungspunkten zählt die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen (digitales Rathaus und die Entscheidung über die Teilnahme am Förderprogramm des Freistaates Bayern - Förderrichtlinie digitales Rathaus). red