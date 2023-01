Beschäftigte des Landratsamtes sind von Landrat Hermann Ulm nach langjähriger Tätigkeit verabschiedet worden.

Hilde Kraus wurde am 12. August 1974 beim Landratsamt Forchheim als Stenotypistin im Sozialamt eingestellt. Seitdem Oktober 1987 war sie dem Bereich „Verkehrswesen – Kfz-Zulassungsstelle“ als Sachbearbeiterin zugeteilt. Mit Ablauf des 30. Septembers ging sie in den Ruhestand.

Rita Metzner wurde am 1. September 1975 als Auszubildende im Beruf Verwaltungsangestellte beim Landratsamt Forchheim eingestellt. Nach der Ausbildung war sie in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie Kreiskämmerei, Kulturamt, Wirtschaftsförderung, ÖPNV, Schulbusverkehr und Kreisentwicklung. Seit 1. Oktober 2002 war sie bis zuletzt im Bereich „Kultur, VHS und Sport" eingesetzt. Ihr Aufgabengebiet umfasste die Tätigkeit als Geschäftsführerin im Projekt „Leader plus – Kulturerlebnis Fränkische Schweiz". Mit Ablauf des Jahres ging sie in den Ruhestand. Dienstjubiläen 25 Jahre: Bianca Alt, Tobias Dittrich, Stephan Stühler, Angelika Eisen, Alexandra Schmitt; 40 Jahre: Maria Nekolla und Renate Saffer-Roppelt.