Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Freitag bis Dienstag in Baiersdorf zwei Katalysatoren von älteren Autos entwendet. Die Fahrzeuge der Marke BMW standen im Hof eines Kfz-Händlers in der Industriestraße. Die Täter mussten die Autos anheben, um an die Fahrzeugteile zu gelangen. Der Entwendungsschaden dürfte sich auf circa 1400 Euro belaufen. Zeugen , die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land zu melden.