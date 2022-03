In der Zeit vom vergangenen Freitag bis zum Montag sind von der Bahnbaustelle in Eggolsheim Baumaterialien im Gesamtwert von 1740 Euro entwendet worden. Wer verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.