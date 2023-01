Reset-Production aus Gera präsentiert 2023 die Musicalgala „The world of Musicals“ live auf deutschen Bühnen – mit neuem und aktualisiertem Programm. Die Tournee ist am Dienstag, 24. Januar, um 19.30 Uhr in der Hirtenbachhalle in Heroldsbach zu Gast. Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, direkt beim Veranstalter unter Telefon 0365/5481830 sowie unter worldofmusicals.de. Karten für Kurzentschlossene gibt es an der Abendkasse. Die Gala bietet Lieder aus 100 Jahren Musicalgeschichte mit Hits aus Welterfolgen wie „Der König der Löwen“, „Mamma Mia“, „Frozen“, „Evita“, „ Das Phantom der Oper “, „Les Miserables“, „We will rock you“ und andere. Foto: Reset-Production