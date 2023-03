Ergiebiger Regen hat die Pegel der Flüsse und Bäche im Landkreis Forchheim steigen lassen. Der Pegel der Schwabach im südlichen Landkreis überschritt an der Messstelle Eckental-Büg am Donnerstag kurzzeitig sogar die Meldestufe 3 (einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen). In Dormitz trat der Brandbach über die Ufer (Bild). An der Aisch bei Hallerndorf stieg das Wasser im Laufe des Donnerstags erheblich an und näherte sich der Meldestufe 2 (land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet) am Pegel Laufermühle an der Landkreisgrenze Erlangen-Höchstadt/Forchheim. Die Wiesent in der Fränkischen Schweiz überschritt am Donnerstag am Pegel Muggendorf Meldestufe 1 (stellenweise kleinere Ausuferungen). Auch für die nächsten Tage sagt der Wetterbericht Regen und teilweise auch Schneefall bei sinkenden Temperaturen voraus.

Foto: Lokalredaktion Forchheim