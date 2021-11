In Betrieb ist die Übergangskinderkrippe der Gemeinde Weilersbach bereits seit Februar 2021. Nun bekam sie ihren kirchlichen Segen, den Pfarrer Oliver Schütz spendete.

Weil es in der seit 2014 bestehenden „Schneckengruppe“ in der Kindertagesstätte zu eng geworden war, die Nachfrage nach Krippenplätzen aber enorm stieg, schaffte die Gemeinde mit der Eröffnung einer zweiten Krippengruppe ein zusätzliches Angebot. Dazu wurden die Räumlichkeiten im ersten Stock des St.-Anna-Pfarrhauses von der Gemeinde angemietet und krippengerecht umgebaut. Nach kurzer Zeit waren die Betreuungsplätze ausgebucht. Ein heller Gruppenraum, Schlafräume sowie Wickel- und Sanitärräume stehen nun zwölf Mädchen und Buben in der neuen Krippe zur Verfügung. Sie heißt „Käfergruppe“.

Das Betreuungsteam

Um die kleinen „Käferchen“ kümmern sich die Erzieherin und Gruppenleiterin Anne Wiemann sowie die Kinderpflegerinnen Lea Wagner und Bianca Krapp.

Für den Umbau hat die Gemeinde an die 80 000 Euro investiert (ohne Fördergeld, aber mit dem Arbeitseinsatz einheimischer Handwerker). Bürgermeister Marco Friepes zeigte sich mit dem Resultat zufrieden.

Sobald der vom Gemeinderat beschlossene Krippenneubau, der im Frühjahr 2022 beginnt, abgeschlossen ist, wird dann die „Käfergruppe“ in das Hauptgebäude am Anger verlagert. dia