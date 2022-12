Die Lions-Clubs organisierten zum 35. Mal den internationalen Friedensplakatwettbewerb. Er stand unter dem Motto „Mit Mitgefühl führen“.

Lions-Clubs International führt diesen Wettbewerb durch, um junge Menschen auf die Bedeutung des Friedens weltweit hinzuweisen. Unterstützt durch die örtlichen Clubs nehmen inzwischen weltweit mehr als 600.000 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 13 Jahren an dem Wettbewerb teil.

In Forchheim waren es in diesem Jahr 85 Schülerinnen und Schüler des Ehrenbürg-Gymnasiums (EGF) und des Herder-Gymnasiums (HGF). Der Lions-Club Forchheim führte den Wettbewerb auf lokaler Ebene zum 15. Mal in Zusammenarbeit mit dem Ehrenbürg-Gymnasium und zum vierten Mal mit dem Herder-Gymnasium durch.

Die Sieger sind: 1. Mara Häfner (HGF), 2. Ronja Roith (HGF), 3. Jasmin Lottar und Tuana Özmen (EGF), 4. Johanna Urig, Adela Chadova (EGF), Lea Mages, Sarah Bauer (HGF). Es gibt vier Wettbewerbsrunden: 1. die lokale Ebene, 2. die Distriktebene Bayern-Nord, 3. die Deutschlandebene und 4. die internationale Ebene. Die Plakate der beiden Erstplatzierten sowie das Plakat von Jasmin Lottar nahmen an der Ausscheidung auf der Distriktebene teil.

Ronja Roith erhielt für ihr Plakat vom Lions-Distrikt als Anerkennung einen Buchpreis über 30 Euro. Die VR-Bank Bamberg-Forchheim stiftete die Preise für die drei ersten Plätze. Für die vierten Plätze gab es vom EGF und HGF Buchpreise. Graf Benedikt von Bentzel stiftet zusätzlich für die drei Ersten einen Eintritt für sie und ihre Familie in den Erlebnispark Schloss Thurn.

Die zuständigen Kunsterzieherinnen sind Bettina Specht (EGF) und Carmen Erhorn-Feser (HGF). Die Preisverleihung fand in der Volksbank Forchheim statt. Die Bilder der teilnehmenden Schüler bleiben noch bis 14. Dezember dort ausgestellt. red