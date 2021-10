Der Altar war reichlich gedeckt, als Pfarrer Sassik mit seinen Ministranten, begleitet von den Frauen in ihrer fränkischen Festtagstracht, am Erntedankfest in die Kirche „Mariä Opferung“ einzogen. Er segnete die Früchte des Feldes, die am Altar mit viel Liebe zum Detail angeordnet worden waren.

„Wir wollen nicht nur Gott für eine gute Ernte danken“, so Pfarrer Sassik in seiner Predigt , „sondern auch danken für unsere Arbeitsplätze, für die Gesundheit, für ein gutes Miteinander.“ Mit Erntedank verbinde man aber auch den Dank an die Bauern , die diese wertvollen Lebensmittel herstellen, die Handwerker , die sie veredeln, aber ebenso an alle, die sie verkaufen. „Wir sind heute auch aufgerufen, als Christen dafür zu sorgen, dass unsere Schöpfung bewahrt wird und wir unseren Kindern eine intakte Welt hinterlassen“, so Sassik.

Nach dem Gottesdienst bedankte er sich bei allen Spendern für die Früchte aus Garten und Feld und für die Gestaltung des Erntedankaltars, auch bei den Ehrenamtlichen, die stets zu einem Dienst in der Kirche bereit sind. red