Ab der kommenden Woche sollten die Schulkinder die von der Stadt ausgewiesenen Schleichwege zu den Schulen in Forchheim-Nord ausprobieren, meint der Fahrradclub ADFC Forchheim in einer Pressemitteilung.

Der Verein sei über die Nachricht erleichtert, dass wegen der zusätzlichen Verkehrsbelastungen im Zuge des Bahnausbaues in den kommenden Wochen die Schüler durch die strikten Verkehrsregelungen auf dem Weg zu den Schulen im Norden der Stadt geschützt würden. Notwendige Querungen der stark belasteten Straßen sollten in der Hauptverkehrszeit polizeilich überwacht werden.

Aus der Verkehrsregelung zugunsten des fließenden (Baustellen-)Verkehrs lässt sich laut ADFC folgern, dass man nach der Belastung mit den Baustellenlastwagen eine ähnliche Lösung zum Schutz der zu Fuß gehenden und radelnden Kinder beibehalten könnte. Die Schulleiter, die Verkehrserzieher, die Elternbeiräte und der ADFC Forchheim würden seit Jahren an die Verantwortlichen appellieren, dass die Unfallgefahren durch Elterntaxis besonders in der AST-Kurve (Adalbert-Stifter-Schule) beseitigt werden müssen.

Die Stadt könnte laut ADFC die Verkehrsregelung als Testlauf für die Zeit nach der Baustellenbelastung betrachten, entweder durch Einbahnregelungen oder weiterhin mit einem Halteverbot in zu engen Straßen zugunsten der Radfahrer. Und zukünftig könnten Eltern statt der Taxifahrten ihre Kinder ruhigen Gewissens per Rad in die Schule schicken. red