Weilersbach vor 16 Stunden

Die schlechteste Straße im Ort

Verkehrsweg Weilersbach geht weitere Sanierungen im Gemeindebereich an. Will die Gemeinde das Straßenbild durchgängig halten, ist sie wesentlich höher an den Kosten beteiligt. Wälzt der Landkreis die Kosten ab?