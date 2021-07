Dieter Regnet, Oberarzt der Allgemeinchirurgie am Standort Forchheim , informierte im Gespräch mit Radio Bamberg über Erkrankungen der Schilddrüse : Die Symptome hierbei sind vielseitig. So können etwa Hitzegefühle, Abgeschlagenheit, Gewichtsabnahme oder -zunahme, ein aufgedunsenes Gesicht, Nervosität oder Schlaflosigkeit Anzeichen für eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse sein. Wenn ein Knoten auf das umgebende Gewebe, die Luft- oder Speiseröhre drückt, kann das zu einer Schluckbehinderung führen. Oder der Betroffene leidet an Atemnot, weil die Luftröhre eingeengt wird – zunächst bei Belastung, später auch in Ruhelagen.

Welche Aufgabe aber hat die Schilddrüse ? Das schmetterlingsförmige Organ mit einer Größe von rund 25 Milliliter beim Mann und 18 Milliliter bei der Frau regelt die Produktion und Freisetzung der beiden Schilddrüsenhormone T3 (Trijodthyronin) und T4 (Tetrajodthyronin oder Thyroxin). Das Thyreoidea-stimulierende Hormon (TSH) wird von der Hirnanhangsdrüse gebildet und reguliert die Bildung dieser beiden Schilddrüsenhormone .

Schilddrüse als Regulator

Regnet beschreibt die Schilddrüse als Motor für den Stoffwechsel: Die Schilddrüsenhormone regulieren die Herzfrequenz und haben Einfluss auf zahlreiche Körperfunktionen: Sexualität, Energieverbrauch, die Körperwärmeregulierung, Magen und Darm , Nerven, Muskeln, Herz, Kreislauf und die Gemütslage. Besonders in der frühkindlichen Entwicklung kann eine Fehlfunktion der Schilddrüse zu körperlichen und geistigen Wachstumsverzögerungen führen.

Knoten in der Schilddrüse

Da Deutschland ein Jodmangelgebiet ist, hat fast jeder Über-60-Jährige Schilddrüsenknoten, die eventuell kontrollbedürftig sind. Die Schilddrüse gleicht den Mangel an Jod mit Wachstum aus und dieser ständige Wachstumsreiz führt zu vermehrter Knotenbildung im Organ.

Ein Drittel der Deutschen ist im Laufe des Lebens von einer Schilddrüsenerkrankung betroffen. Eine Struma oder im Volksmund ein Kropf bedeutet erst mal nichts anderes als eine Schilddrüsenvergrößerung, die man – je nach Größe – selbst ertasten kann. Es gibt sogenannte „warme“ und „kühle“ Knoten und es gibt indifferente Knoten. Alle haben bestimmte Eigenheiten und ein individuelles Risiko, dass ein Tumor entstehen könnte.

Welcher Arzt ist wofür zuständig?

Um herauszufinden, in welcher Form die Schilddrüse betroffen ist, führt der Hausarzt eine strahlenfreie Schilddrüsenultraschalluntersuchung durch. Wenn Teile der Schilddrüse dabei eher dunkel aussehen, muss untersucht werden, ob sie Verkalkungen haben oder vermehrt durchblutet sind. Auch wenn sichtbare Knoten auffällig aussehen, wird weiter untersucht.

Bei Auffälligkeiten der Form oder der Funktion erfolgt eine Überweisung an den Nuklearmediziner, der mittels einer Szintigraphie die Aktivitäten in der Schilddrüse visualisiert. Viel Aktivität kennzeichnet einen „warmen“ Knoten, wenig oder keine Aktivität einen „kalten“ Knoten. Aber auch eine Zyste – ein Hohlraum mit Gewebsflüssigkeit darin – kann einen kalten Knoten hervorrufen. „Wenn die Stelle des szintigrafisch kalten Knotens mit dem auffälligen Knoten im Ultraschall zusammenfällt, dann können wir von einem kalten Knoten sprechen, der zu wenig produziert, und diese Knoten haben ein gewisses Potenzial, dass sie bösartig werden können“ , informierte Regnet. red