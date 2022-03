Beim Online-Vortrag „ Heizungsmodernisierung – Unser Haus braucht eine neue Heizung“, den der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes in Kooperation mit der Volkshochschule des Landkreises Forchheim am Donnerstag, 3. März, um 19.30 Uhr anbietet, geht es um verschiedene moderne, innovative Heiztechniken. Welches Heizsystem ist das richtige für die Zukunft? Diese Frage stellt sich nicht nur beim Neubau, sondern aufgrund aktuell steigender Energiepreise insbesondere auch, wenn bei bestehenden Gebäuden eine neue, möglichst effiziente und klimaverträgliche Heizanlage eingebaut werden soll. Außerdem werden die Einsparpotenziale und Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Es ist eine Anmeldung im Internet unter www.vhs-forchheim.de erforderlich, damit den Interessierten die Zugangsdaten am Donnerstagnachmittag rechtzeitig per E-Mail zugesendet werden. Das komplette Programm mit weiteren Vorträgen zu Energiethemen findet man unter www.lra-fo.de/klima, „Termine“. red