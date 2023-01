Seit nunmehr fast drei Jahren wird die Kersbacher Pfarrkirche St. Johannes d.T. und St. Ottilie generalsaniert. Die Arbeiten sind weitgehend fertiggestellt. Es hatte viele Verzögerungen gegeben, besonders wegen der Statik: Durch Betonverpressungen im Fundament entstanden Schäden am Bodenbelag der Kirche.

Damit die Gottesdienste mit einer Orgel begleitet werden konnten, wurde eine geliehene Truhenorgel benutzt. Da die Orgel während der Bauphase ohnehin abgebaut werden musste, hatten die Kirchen- und Pfarrgemeinderäte beschlossen, die längst fällige Überholung der historischen Steinmeyer-Orgel vorzunehmen und das mehrfach umgebaute Instrument in die ursprüngliche Orgeldisposition zurückversetzen zu lassen.

Die Orgel besitzt zwölf klingende Register und ist ein Werk der Öttinger Firma G. Steinmeyer aus dem Jahre 1900, als Opus 698 erbaut. Im Abnahmegutachten des damaligen Bamberger Domorganisten heißt es: „Das in Rede stehende Werk ist ein in allen Teilen solide mit großem Fleiße meisterhaft gearbeitetes preisgünstiges Werk. Die Pfarrkirche zu Kersbach besitzt in demselben ein Meisterwerk ersten Ranges.“ Ziel der aktuellen Restaurierung ist es, dass dieses Urteil wieder volle Gültigkeit bekommt.

Restaurierung in vielen Schritten

Vor Beginn der Innensanierung der Kirche wurde die Orgel demontiert, was durchaus eine kniffelige Angelegenheit war. Mit einer Hebebühne wurden der Spieltisch und viele weitere Orgelteile von der Empore gehoben. Die komplette Orgel wurde nun Pfeife um Pfeife abgebaut, in alle Einzelteile zerlegt und in einen Vorort von Frankfurt/Oder in die Orgelwerkstatt Scheffler transportiert.

Die vor Ort verbliebenen Orgelteile wurde grob gereinigt und anschließend die Windladen mit Plattenmaterial und Folie staubsicher verpackt und geschützt. Das barocke Zierwerk des Prospektgehäuses wurde ebenfalls demontiert und sicher eingelagert.

Das originale Pfeifenwerk ist in sehr guter Steinmeyer-Qualität gefertigt. Allerdings wurde das Instrument in der Disposition in der Vergangenheit verändert und originale Pfeifen wurden umgebaut oder entsorgt.

Während der aktuellen Restaurierung wurden die Metall- und Holzpfeifen gereinigt und repariert.

Die Windanlage (Lunge der Orgel mit Windmotor, Drosselventilen und Blasebalg) musste überholt werden. Das über 120 Jahre alte Leder am Blasebalg ist noch in so einem guten Zustand, dass es weiter benutzt werden kann.

Register wurden rekonstruiert

Besonderes Augenmerk wurde auf die Rekonstruktion der veränderten beziehungsweise verloren gegangenen Register „Fugara 4“ und „Tibia 8“ gelegt. Dabei ging es nicht nur um die richtigen Maße, sondern auch um die Bauformen und Holzauswahl (die Pfeifen dieses Registers sind aus verschiedenen Hölzern gebaut). Dafür wurden drei weitere Steinmeyer-Orgeln in Deutschland von der Orgelbaufirma untersucht, um dem Original so nah wie möglich zu kommen.

Die Zahl 4 oder 8 gibt an, wie viele Füße die längste Pfeife des jeweiligen Registers lang ist. Fuß ist dabei eine alte Längeneinheit von rund 30 Zentimetern. Die längsten Pfeifen sind somit achtmal ein Fuß lang, also 2,4 Meter.

Der Spieltisch wurde komplett zerlegt. Die 13 nicht originalen Registerschilder aus Kunststoff wurden durch dem Original nachempfundene Schilder aus Porzellan und in den Farben Blau, Rosa und Gelb ersetzt. Drei Wochen waren nötig, um die Orgel technisch wieder zu montieren. Unzählige Verbindungen (circa 200 Stück) von der Windlade zum Spieltisch mussten montiert werden.

Die Orgelpfeifen jedoch ruhen nun, um sich auch in ihrer Umgebung an die Temperaturen zu gewöhnen. Im ersten Quartal werden die einzelnen Orgelpfeifen eingebaut. Die generalüberholte Orgel soll bis spätestens Pfingsten wieder zur Ehre Gottes erklingen.

Spenden sind willkommen

Für eine Orgelsanierung gibt es nur sehr eingeschränkt Zuschüsse. Die Kirchenverwaltung erwartet hier rund 20.000 Euro. Die verbleibende Differenz zum Kostenvoranschlag in Höhe von 82.000 Euro muss die Pfarrei selber tragen. Finanzielle Unterstützung ist möglich an: Kirchenstiftung Kersbach , Liga-Bank, DE43 7509 0300 0009 0481 89.