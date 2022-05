Jede Menge Spaß , Unterhaltung und aktuelle Rock-und Pop-Musik für Klein und Groß, das alles erwartet die Besucher beim Auftritt von Daniel Kallauch am Mittwoch, 1. Juni um 17 Uhr in der Eggerbachhalle in Eggolsheim .

Der Kindermusiker und Puppenspieler Daniel Kallauch ist mit seinem neuen Programm unterwegs. Dem Strauß sagt man nach, dass er bei Gefahr den Kopf in den Sand steckt.

Neue CD und Programm

Daniel Kallauch, der lustige, norddeutsche Kinderstar hat sich in der aktuellen Situation geschüttelt, eine frische, knallvergnügte CD produziert und ein neues Programm aus dem Hut gezogen. Prallgefüllte Stadthallen und Schulaulen waren gestern. Heute gibt es sehr persönliche Auftritte vor kleinerem Publikum.

Der Spaßvogel Willibald, eigentlicher Star des Programms, nimmt alle mit und Daniel Kallauch auf den Arm. Lachen kommt nicht zu kurz. Lieder mit Bewegungen tragen dazu bei, dass die Kleinen ab ca. fünf Jahren begeistert mitmachen. Fasziniert folgen sie den kurzweiligen Geschichten mitten aus dem Leben.

Die Familienshow wird von der kath. Pfarrgemeinde St. Martin Eggolsheim veranstaltet. Karten gibt es für zehn Euro bei Schreiben und Basteln Hofmann in Buttenheim, bei der Volks- und Raiffeisenbank in Eggolsheim oder unter knallvergnuegt_010622@gmx-topmail.de im Vorverkauf. An der Tageskasse (Einlass ab 16.30 Uhr) können Restkarten für 13 Euro erworben werden. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.