Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Kulturerlebnis Fränkische Schweiz“ hat eine Leader-Entwicklungsstrategie für die Jahre 2023 bis 2027 entwickelt. Seit 2001 beteiligt sich der Landkreis Forchheim am EU-Programm Leader, einem Förderprogramm, mit dem innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden.

Nun steht die nächste Förderperiode 2023 bis 2027 an. Grundlage ist eine neue lokale Entwicklungsstrategie, in welcher Bürgerbeteiligung und Vernetzung grundlegende Berücksichtigung finden. In den Handlungsfeldern erneuerbare Energie, Mobilität, sozialer Zusammenhalt, Kultur und Bildung, Siedlungsentwicklung, Wirtschaft/Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz, Ökologie und Biodiversität war die Meinung der Experten gefragt. Eine Strategiewerkstatt dazu mit rund 60 Akteuren fand im März in Eggolsheim statt.

Nach intensiver Diskussion stellten die Akteure die neue Entwicklungsstrategie unter das Leitmotiv „Landkreis Forchheim – umwelt- und klimafreundliche Lebensräume für alle Lebenslagen: resilient, nachhaltig, wertschöpfend, kooperativ, digital“. Insgesamt gingen rund 90 Vorschläge und Projektanregungen ein. Die neue Entwicklungsstrategie wurde von der LAG einstimmig verabschiedet und nun beim Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten eingereicht.

„Damit sind die Weichen für eine erfolgreiche Bewerbung für die künftige Förderperiode gestellt“, freut sich Leader-Managerin Marion Rossa-Schuster. Wie das Ergebnis des Auswahlprozesses ausgeht, erfährt die LAG voraussichtlich im ersten Quartal 2023.

Insgesamt konnten in der vergangenen Periode 2014 bis 2022 Projekte im Gesamtwert von rund 9,5 Millionen Euro gefördert werden. Wesentliche Projekte waren „Qualitätswanderregion“ Fränkische Schweiz, Schleuse 94 Eggolsheim, Kuratenhaus Heroldsbach, Lochgefängnis Streitberg, Lindelberghalle Igensdorf, jüdische Friedhöfe Pretzfeld und Hagenbach, Verbesserung Laichsituation Wiesentforelle, mobile Obstmosterei des Kreisverbands Gartenbau und Landespflege Forchheim, Lehrbienenstand des Imkerkreisverbands, Wisentgehege Wildpark Hundshaupten , Dorfladen Obertrubach und Pumptrackanlage Neunkirchen am Brand. red