Im Zuge der Gesamtsanierung der Wasserversorgung des Marktes Wiesenttal wurde zu Wochenbeginn in Streitberg eine weitere Baustelle eröffnet. Es handelt sich um die Erneuerung der Hauptleitung in den Ortsstraßen Dorfplatz und Schauertal in Verlängerung zum Hochbehälter, der ebenfalls saniert wird. Es werden auch die Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Während der Bauzeit ist eine abschnittsweise Vollsperrung der Straße erforderlich. Der Fußgängerverkehr kann über die Hadergasse umgeleitet werden, wenn die private Baustelle dort beseitigt ist. Foto: Paul Pöhlmann