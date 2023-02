Was bauen die Kohlsteiner denn da? Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist das faschingsverrückte Dorf auf der Jurahöhe wieder im Faschingsfieber. Die Narren des Ortsvereins Schwarz-Gelb Kohlstein sind seit über 40 Jahren bekannt dafür, alljährlich die spektakulärsten, höchsten und längsten Motivwagen für die Faschingsumzüge in Gößweinstein und Pottenstein zu bauen.

Einmal war es ein riesiges Piratenschiff, bei dem es auf der Bundesstraße 470 Polizeibegleitung brauchte, dann ein feuerspeiender Drache, ein trojanisches Pferd, ein Weltraumschiff oder das letzte Mal 2020 ein ganzes gallisches Dorf.

Was es heuer wird, lässt sich nur erahnen. Das Motto verrät Wagenbaumeister Lothar Held aber schon einmal. Es lautet: „Mitten in die Blumenwiese soll er rein, der Funkmastriese“.

Insgesamt bauen die Kohlsteiner drei Motivwagen mit einer Gesamtlänge von etwa 30 Metern. Mit den Fußgruppen wird der Gaudiwurm der Kohlsteiner rund 50 Meter lang. Das zentrale Gefährt hat eine Höhe von neun Metern. „Höher können wir nicht bauen, sonst passen wir nicht mehr unter den Strom- und Telefonleitungen durch“, sagt Held. Das habe man vorher auf dem ganzen Weg ausgemessen. Nur der Mast des Piratenschiffs war damals höher. Deshalb wurde der Mast auch so gebaut, dass er zum Umklappen war.

Gerade kommt der Jagdpächter mit einem großen Anhänger voller Rollrasen. „Das wird die Blumenwiese“, erklärt Held. Für das diesjährige Motto gab es mehrere Vorschläge: Super-Mario, Avatar oder ein Zirkus waren im Gespräch. Im Dorfverein wurde dann abgestimmt, was es letztlich werden soll. Beim Faschingsumzug am kommenden Sonntag in Gößweinstein sollen die Wagen wieder eine Überraschung für die Schaulustigen werden.

Seit vier Wochen sägen, hämmern, tackern und schrauben die Kohlsteiner an ihren Faschingswagen. 2500 Spanplattenschrauben sind schon verarbeitet. Hinzu kommen zwei Kubikmeter Holz, das die örtliche Firma Holztechnik-Hofmann spendiert, und 160 Quadratmeter Planen. Außerdem gehen einige Kübel Farbe drauf.

Verbaut werden zwei Nebelmaschinen, eine Lichtorgel, ein 12-KW-Stromaggregat, eine Musik- und Beschallungsanlage und vieles mehr. Den Rollrasen stiftete Jagdpächter Charlie Wenzel, Bier und Schnaps für den Umzug der „Hollerbusch“ aus Oberailsfeld. Die Frauen des Dorfes versorgen die 15 Wagenbaumeister mit Brotzeit.

„Es muss wieder etwas Gigantisches werden, das erwarten die Leute von uns“, sagt Held. Es ist die 41. Teilnahme der Kohlsteiner am inzwischen größten Faschingsumzug in der Fränkischen Schweiz in Gößweinstein. Tausende Zuschauer – in der Spitze waren es schon einmal 20.000 – werden erwartet, und die Kohlsteiner werden mit ihren über 50 Festzugteilnehmern wie immer das Schlusslicht machen.

Der Umzug in Gößweinstein

Bisher sind in Gößweinstein 16 Motivwagen angemeldet, weiß Lothar Held. Hinzu kommen noch zahlreiche Fußgruppen. Das letzte Mal, 2020, waren es insgesamt 42 Gruppen. Es sind wieder zahlreiche Faschingsvereine aus der Fränkischen Schweiz dabei: neben dem örtlichen Narrenkübel auch die Narren aus Kühlenfels, Heiligenstadt und Hiltpoltstein. Man kann also auf den Sonntag gespannt sein, wenn es wieder heißt: „Gößma Helau“.