Traditionell wurden im Rahmen der Königsproklamation der bisherige König Stefan Zink , die Königin Heike Lindl und der Jugendkönig Hannes Hanweber mit Blasmusik und Böllerschüssen zu Hause abgeholt und mit einem Festzug zum Schützenheim begleitet. Der Höhepunkt der Veranstaltung im Schützenheim war die Bekanntgabe der neuen Könige: Damenkönigin Charlotte Christmayr, Vizekönigin Silke Dittrich, Schützenkönig Hans Knauer, Vizekönig Johann Böck, Jugendkönig Benedikt Schürr, Vizejugendkönigin Emma Steinmetz.

Die Vorsitzende Brigitte Justen-Steinmetz ehrte langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein: Elisabeth Pötzl und Thorsten Dittrich für 25 Jahre, Alexander Schrüfer, Rudolf Dilling und Peter Bienia für 40 Jahre, Hans Gareis für 50 Jahre und Josef Knauer für unglaubliche 70 Jahre. Ihm zur Ehre gab es von der Schützenfamilie stehenden Applaus für die außergewöhnliche Treue zu einem Verein.

Im Anschluss wurden die besten Ergebnisse in den Disziplinen des Königschießens bekanntgegeben. Den besten Glücksschuss in der Jugendklasse erzielte Niklas Zink mit einem 16,1-Teiler vor Melissa Lleshi mit einem 47,2-Teiler. In der Schützenklasse wurde Thorsten Dittrich mit einem 11,3-Teiler Erster vor Johannes Nägel mit einem 16,4- Teiler. In der Disziplin Meister Jugend gab es zwei erste Plätze mit jeweils 90 Ringen für Hannes Hanweber und Melissa Lleshi. Bei den Schützen siegte Thomas Steinmetz mit 96 Ringen vor Klaus Schwab mit 94 Ringen.

Den Höhlein-Wanderpokal gewann Uwe Dornheim knapp vor Lukas Lindl. red