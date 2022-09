Der Landkreis Forchheim beteiligt sich vom 9. bis zum 25. September mit einem Programm an den Bayerischen Klimawochen. Diverse Veranstaltungen zu den Themen Klimaschutz, Energieeffizienz und Energieeinsparung laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Entdecken, Aktivsein und Informieren ein.

Waldspaziergang in Oesdorf

Zum offiziellen Auftakt der Klimawochen mit Landrat Hermann Ulm findet am Freitag, 9. September, von 14 bis 16.30 Uhr ein Waldspaziergang durch das Revier Oesdorf statt. Hierbei informieren die bayerischen Staatsforsten darüber, wie sie den heimischen Wald auf den Klimawandel vorbereiten. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz am Ende der Röthenstraße in Forchheim.

Auftakttag in der Lias-Grube

Am Auftakttag findet außerdem eine Veranstaltung der Umweltstation Lias-Grube zum Wasserkreislauf statt, auf welcher Kinder ab sieben Jahren spielerisch experimentieren können (9.30 bis 11.30 Uhr).

Am Schwedengraben

Folgende weitere Veranstaltungen sind in der ersten Woche vom 12. bis 18. September geboten: Bürgerinnen und Bürger können bei der Kraftwerksbesichtigung Schwedengraben in Forchheim Interessantes über die ökologische Gewinnung Hunderttausender Kilowattstunden Strom aus Wasserkraft erfahren (Montag, 12. September, 17.30 Uhr).

Betriebsbesichtigung beim Steinmetz

Einblicke in das Themenfeld des unternehmerischen Klimaschutzes bieten die Betriebsbesichtigung beim Steinmetz Zenk in Hausen (Mittwoch, 14. September, 16.30 Uhr) und der Onlinevortrag zum Thema „ Energieeffizienz in der Industrie – Nutzung von Abwärme zur Stromerzeugung“ des Zentrums für Energietechnik an der Universität Bayreuth (Freitag, 16. September, 14 Uhr).

Alte Geräte reparieren

Darüber hinaus können Interessierte beim Reparaturcafé der Naturstrom AG im Gebrauchtwarenhof „Pack mer’s“ in Forchheim ihre defekten Gerätschaften und Gegenstände kostenfrei reparieren lassen und dabei den Helfern über die Schultern schauen (Donnerstag, 15. September, 15 bis 18 Uhr).

E-Mobilität

Zum Thema E-Mobilität und Carsharing informieren die Stadtwerke Forchheim direkt an ihren Ladesäulen am Forchheimer Bahnhof (Samstag, 17. September, 10 bis 12 Uhr).

Für diejenigen, die selbst aktiv werden möchten, finden in der ersten Woche zwei Radtouren des Fahrradclubs ADFC Forchheim statt: zum einen von Forchheim (Nürnberger Tor) nach Obermembach (Sonntag, 11. September, 11 Uhr), zum anderen von Forchheim (Nürnberger Tor) zum Fisch-Jakob (Freitag, 16. September, 10 Uhr).

Joggen und Müllsammeln

Sportlich Motivierte können sich zudem beim sogenannten Plogging (Joggen und Müllsammeln) des Forchheim-Plogging-Teams körperlich betätigen (Samstag, 17. September, 14 Uhr). Startpunkt ist am Forchheimer Marktplatz. Anlässlich des „World-Clean-up-Days“ organisiert das „Forchheim-for-future“-Team am Spielplatz in der Von-Brun-Straße in Forchheim eine Müllsammelaktion, zu der jeder willkommen ist.

Beratung zur Photovoltaik

Während des gesamten Aktionszeitraumes lädt die Firma Ikratos in Weißenohe zu Beratungen zu den Themen Photovoltaik und Wärmepumpe ein (Montag bis Freitag, 9 bis 10 Uhr, nach Terminvereinbarung).

Das Programm im Internet

Das Programm mit allen wichtigen Informationen zu den Bayerischen Klimawochen im Landkreis Forchheim findet sich auf lrafo.de/klima unter Termine. Dort finden Interessierte auch einen Ausblick auf die Veranstaltungen der zweiten Woche vom 19. bis 25. September. red