Mit einem festlichen Preisträgerkonzert im großen Haus des E.T.A.-Hoffmann-Theaters in Bamberg ging der 60. Regionalwettbewerb „ Jugend musiziert “ zu Ende. 76 junge Musikerinnen und Musiker von sieben bis 17 Jahren hatten sich in den Räumen der Städtischen Musikschule Bamberg der Bewertung durch 20 auswärtige Fachjuroren in sieben Gremien gestellt.

Der Bamberger Landrat Johann Kalb als Schirmherr des Wettbewerbes strich bei seiner Begrüßung die hohe Bedeutung des Musizierens junger Menschen heraus und zeigte sich zufrieden, dass in der Region Bamberg mit der Kreismusikschule und der Städtischen Musikschule die beiden größten Musikschulen im Regierungsbezirk Oberfranken beheimatet seien. Er überreichte im Anschluss an das Konzert allen Teilnehmern Urkunden.

Im hochkarätigen und abwechslungsreichen Konzert hatten erste Preisträgerinnen und Preisträger das Publikum begeistert. Die Älteren von ihnen treten beim bayerischen Landeswettbewerb vom 24. bis 27. März in Passau an.

Für die Finanzierung des Wettbewerbes dankte der Landrat der Stiftung der Sparkasse für Kunst, Kultur und Denkmalpflege, dem Landkreis Bamberg, dem Musikrat Stadt und Landkreis Bamberg, der Stadt Bamberg , dem Bezirk Oberfranken sowie der Stadt und dem Landkreis Forchheim.

Solistische Darbietungen waren von jungen Pianistinnen und Pianisten , Schlagzeugern, einer Sängerin und einer Harfenistin zu hören. Im Ensemble musizierten Holz- und Blechbläser sowie Streicher.

Auch wenn die Zahl der Teilnehmer im Gegensatz zum Wettbewerb 2020 zurückgegangen sei, zeigte sich auch Musikschulleiter Martin Erzfeld, der als Vorsitzender des Regionalausschusses für die Organisation verantwortlich ist, zufrieden mit dem Verlauf des Wettbewerbs und erstaunt über die hohe Leistungsbereitschaft der jungen Leute. 37 Teilnehmer in 19 Wertungen haben sich für den bayerischen Landeswettbewerb qualifiziert.

Ergebnisse der Teilnehmer aus Stadt und Landkreis Forchheim:

1. Preis (23 bis 25 Punkte, ab AG II, Weiterleitung zum Landeswettbewerb): Leo Wilk (Klavier, Forchheim, AG II), Huayi Kuang (Klavier, Forchheim, AG Ib), Sophia Gurdan (Klavier, Gräfenberg, AG II), Johannes Kohlmann (Klavier, Pretzfeld, AG III); 1. Preis (21 bis 22 Punkte): Christina Ding (Klavier, Forchheim, AG IV).

2. Preis (17 bis 20 Punkte): Franziska Lößel (Klavier, Obertrubach, AG IV), Anja Hempel (Klavier, Forchheim, AG III), Xinyu Cao (Klavier, Neunkirchen am Brand, AG II), Arthur Knetzger (Schlagzeug, Langensendelbach, AG II), Benedikt Weber (Gitarre Pop), Igensdorf, AG Ib).

Altersgruppen (AG): Ia geb. 2015, 2016 und später; Ib geb. 2013, 2014; II geb. 2011, 2012; III geb. 2009, 2010; IV geb. 2007, 2008; V geb. 2005, 2006; VI geb. 2002, 2003, 2004. red