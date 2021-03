Die vierte Runde des Forchheimer Instagram-Wettbewerbs "Forchheimshots" ist gestartet. Ob mit Smartphone, Digicam oder Profiausrüstung: Bis 15. Oktober sind Fotofans aufgerufen, loszuziehen und die schönsten Ecken aus Stadt und Landkreis Forchheim in Bildern einzufangen.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, posten sie diese mit dem Hashtag #forchheimshots21 auf Instagram . Damit sind die Aufnahmen automatisch im Rennen um die 100 besten Fotos, die eine Jury für die Ausstellung in der Stadtbücherei Forchheim auswählen wird. Vor dieser Herausforderung stehen diesmal die Forchheimer Citymanagerin Elena Büttner, die Fotografin Lisa Doneff aus Weingarts und Torsten Gugg, der Gewinner von "#forchheimshots19".

Ausstellung in der Stadtbücherei

Die Ausstellung startet mit der Vernissage am 10. November und steht den Besuchern bis zum 8. Februar offen. Wie in den Jahren zuvor können die Gäste vor Ort für ihre Lieblingsfotos abstimmen. Die Fotografen der Bilder mit den meisten Stimmen werden am Ende der Ausstellung geehrt und dürfen sich über Preise freuen : Platz 1: 250 Euro, gestiftet von der Citymanagerin; Platz 2: 150 Euro, gestiftet von Henry Freisinger, Ingenieurbüro Freisinger; Platz 3: 100 Euro, gestiftet von Sebastian Hösch, Jugendbeauftragter der Stadt Forchheim . Das Citymanagement und die Tourist-Information unterstützen das Projekt.

Um Inspiration für neue Fotoideen zu bekommen und sich auch abseits von Instagram zu vernetzen, organisiert das Forchheimshots-Team jedes Jahr die sogenannten Instawalks.

Diese Fotospaziergänge führen die Teilnehmer zu besonderen Orten und bringen Fotofans zusammen. So ging es in den vergangenen Jahren zum Fotografieren in die Forchheimer Unterwelt, aufs Annafest , in den Erlebnispark Schloss Thurn, zu den Forchheimer Brauereien, zur Fränkischen Fliegerschule am Feuerstein oder auf eine Fahrt mit der Dampfbahn Fränkische Schweiz . Auch diesmal sind Fotospaziergänge geplant.

"Natürlich können wir heute noch nicht genau sagen, ob und wann die Walks stattfinden können. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir auch 2021 offline miteinander auf Bilderjagd gehen können", sagt Forchheimshots-Initiator Matthias Hösch.

Verstärkung für das Team

Seit Matthias Hösch den Instagramwettbewerb 2016 ins Leben gerufen hat, ist die Gemeinschaft gewachsen. Das Forchheim ­shots-Team freut sich laut Pressemitteilung über Verstärkung: Die Forchheimer Fotografen Andreas Hellmann und Lisa Doneff unterstützen das Team in Sachen soziale Medien , der Hobbyfotograf Jörg Kubas kümmert sich mit um die Organisation der Instawalks und Ausstellung . " Es macht einfach Spaß, gemeinsam coole Projekte auszutüfteln und unsere Leidenschaft mit der Community zu teilen", sagt Matthias Hösch. red