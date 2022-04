Unter dem Motto „Lass mich in Frieden oder von einem, der auszog, Segen in die Welt zu bringen“ stand der erste ökumenische Motorradgottesdienst in Forth .

Der seit dem Jahr 2015 jährlich stattfindende Gottesdienst, initiiert von „Ossi“, einem ehemaligen Pfarrgemeinderatsmitglied, stand zugleich für Frieden und für eine weitere Premiere: Für den katholischen Pater Jimmy und seine evangelische Kollegin Stefanie Grasruck war es der erste Motorradgottesdienst.

Das Motto war zweideutig, wie im Gottesdienst aufgezeigt wurde. Da ist die aktuelle Situation: der Krieg in der Ukraine. Frieden lautete deshalb der Wunsch, der musikalisch von dem Song „War – What is it good for? Absolutly nothing“ in den Mittelpunkt gestellt wurde.

Gegen den Krieg

Krieg ist für nichts gut. Krieg bedeutet Tränen von Müttern, die sich von ihren Söhnen verabschieden, die kämpfen müssen und ihr Leben verlieren.

Doch wie leicht der Frieden bereits im Alltag gestört werden kann, wurde dann anhand von drei Beispielen aufgezeigt. Da treffen ein Motorradfahrer und ein Autofahrer aufeinander, eine Mutter bittet ihre Tochter um Mithilfe im Haushalt, und eine Fremde fragt nach dem Weg.

Segnung

„Lass mich in Frieden , störe mich nicht. Ich will allein bleiben“, ist die dahinter stehende Erkenntnis, wenn Unmut aufkommt. „Wir grenzen uns damit ab zwischen den Generationen, zwischen Jung und Alt, zwischen den Mitmenschen, den Verkehrsteilnehmern und Menschen, die unsere Hilfe brauchen“, sagte Pfarrerin Stefanie Grasruck.

Wenn man sich nicht abwende von den Mitmenschen, entstehe echter Frieden , lautete die Botschaft.

Nach dem Gottesdienst segnete Pater Jimmy die Motorradfahrer, die nach einer Stärkung auszogen, den Segen in die Welt zu bringen. Petra Malbrich