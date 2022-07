Das Baugebiet „St.-Franziskus-Straße“ in Eggolsheim ist jetzt an die Öffentlichkeit übergeben worden. Ein langer Weg endet mit einem sehr positiven Ergebnis, wie Bürgermeister Claus Schwarzmann deutlich machte. Er zeichnete die Historie bei der Übergabe nochmals nach – von den ersten Planskizzen im Jahre 2017 über den positiven Bürgerentscheid im Mai 2020, dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes im Oktober 2020 und dem Beginn der Erschließungsarbeiten im Oktober 2021 samt deren Fertigstellung im Juli 2022.

Schwarzmann dankte allen beteiligten Firmen und den Verantwortlichen in der Verwaltung für die letztendlich sehr zügige Umsetzung. Vor allem die Erschließungsarbeiten seien im Eiltempo durchgezogen worden, was den Bauwilligen jetzt zugute komme. Die Stelltermine für die ersten Häuser stehen bereits fest und somit zieht das Leben ein in die neu gewidmete „St.-Franziskus-Straße“. Mit einem kleinen offiziellen Akt wurde dieser Umstand nun auch gebührend gewürdigt. red