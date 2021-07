Der Eggolsheimer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen vergrößert sich knapp zwei Jahre nach seiner Gründung. Zukünftig werden auch die Bürgerinnen und Bürger in der Marktgemeinde Hallerndorf die Gelegenheit haben, „grüne“ Politik vor Ort zu betreiben. In seiner Mitgliederversammlung in Hallerndorf beschlossen die Mitglieder, zukünftig als Ortsverein Eggolsheim /Hallerndorf zu fungieren.

Die Vorstandssprecher Martina Scheuerer und Francois Gaborieau begrüßten die Erweiterung und versprachen eine aktive und konstruktive politische Arbeit ohne Kirchturmdenken in beiden Kommunen. Das Regnitz- und Aischtal sei ein Lebensraum mit vielen Schnittstellen zwischen den beiden Gemeinden. Ziel müsse es sein, auf ein ökologisches Gleichgewicht im Lebensraum einzuwirken und sich den Herausforderungen des Klimawandels vor Ort zu stellen.

Belastung mit Lärm und Abgas

Kritisch sieht der neue Ortsverband die fehlende Planungssicherheit in einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung: Die Ansiedlung weiterer Logistikdienstleister sei ein Schnellschuss, der zu einer weiteren Belastung mit Lärm und Abgas im Regnitz- und Aischtal führe. Auf lange Sicht böten solche Projekte keine Lösung für die Reduktion der CO2 -Emissionen. red