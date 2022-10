Nach drei Jahren Lernen und Ausbildung erhielten 92 junge Erwachsene aus dem Regierungsbezirk Oberfranken im Rahmen der Freisprechung durch die Abteilung Gartenbau am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie den gärtnerischen Berufsverbänden in Forchheim ihre Urkunden und Prüfungszeugnisse offiziell überreicht.

„Wo kann man sich mehr mit Werkstoffen, Materialien und Ideen auseinandersetzen als in diesem Beruf?“, sagte Claudia Taeger vom Amt für Landwirtschaft und Forsten in ihrer Begrüßung.

„Bleiben sie ihrem Berufsstand treu und im Herzen Gärtner. Sie haben einen tollen Beruf, den es schon in frühester Zeit gab. Denn was kann es Schöneres geben als an der frischen Luft zu arbeiten?“, betonte die stellvertretende Forchheimer Landrätin Rosi Kraus in ihren Grußworten, dem sich Bürgermeister Udo Schönfelder anschloss.

„Wo kann sich der Mensch freier entfalten als draußen in der Natur in einer naturnahen Umgebung?“, umschrieb Bezirksvorsitzender Martin Gramsch vom Bayerischen Gärtnereiverband das Besondere dieses Berufszweiges. Bei den frischgebackenen Gärtnern überwiegt der Ausbildungsbereich Zierpflanzen-, Garten- und Landschaftsbau. Hinzu kommen sechs Absolventen aus der Staudengärtnerei Augustin Effeltrich.

„Es ist wirklich klasse, was ihr geleistet habt.“ Gramsch appellierte an die Absolventen: „Setzen sie sich Ziele und setzen diese konsequent um.“ Stefan Weiß, Regionalvorsitzender des Verbands Garten- und Landschaftsbau, zollte im Rahmen seiner Laudatio Anerkennung. Er fand viele persönliche Worte, die er den jungen Menschen auf den neuen Lebensabschnitt mit auf den Weg gab: „Der Klimawandel wird in den kommenden Jahren viele Veränderungen bringen.“ Wasser werde immer weniger und kostbarer. Das wirke sich auch auf diesen Beruf aus. „Nach der Lehrzeit beginnt nun für euch das richtige Lernen , denn der Gärtnerberuf ist der schönste Beruf der Welt. Denn mit Pflanzen, Kreativität und Ideen verkauft ihr Emotionen. Setzt euch eure persönlichen Ziele und bestimmt, wohin die Reise gehen soll“, gab Stefan Weiß als Rat mit auf den Weg.

Aus Forchheim und dem Landkreis erhielten Paul Förster (Amt für öffentliches Grün, Forchheim ), Hans Joachim Hahn (Rainer Wiedow, Gößweinstein), Alexander Horn (Harald Wiedow, Gößweinstein) und Jens Prechtel (Amt für öffentliches Grün, Forchheim ) ihren Gesellenbrief von Regionalvorsitzendem Stefan Weiß überreicht. Karl Heinz Wirth