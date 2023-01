Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Drügendorf in der Gaststätte Först konnten Vorsitzender Uwe Mühlmichl und Gruppenführer Alexander Dittrich annähernd 40 aktive und passive Mitglieder begrüßen.

Die Feuerwehr blickt auf ein Jahr mit 16 Einsätzen zurück. Die 33 aktiven Feuerwehrleute absolvierten im vergangenen Jahr 15 Übungen und nahmen an zahlreichen Fortbildungen teil. Unter anderem wurde an einem Fahrsicherheitstraining sowie an einer Übung im Brandcontainer der Berufsfeuerwehr in Nürnberg teilgenommen.

Um auch in Zukunft die Einsatzfähigkeit sicherzustellen, wird in Drügendorf sehr großer Wert auf die Jugendarbeit gelegt. Derzeit befinden sich sechs Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.

Neben ihren eigentlichen Feuerwehraufgaben engagieren sich die Mitglieder auch aktiv im Dorfleben. So half die Feuerwehr im vergangenen Jahr zum Beispiel bei der Grunderneuerung des Beachvolleyballplatzes in Drügendorf und organisierte einen Erste-Hilfe-Kurs im Feuerwehrhaus für Kinder und Jugendliche.

Sehr positiv wurde ebenfalls aufgenommen, dass der Feuerwehrverein für über 1000 Euro das „Drei-Länder-Eck“ in Drügendorf sanierte.

An diesem Abend wurden zahlreiche Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt: Roland Bürger, Josef Först und Gerd Wöhrmann für jeweils 40 Jahre Mitgliedschaft, Rudi Mühlmichl für 50 Jahre Mitgliedschaft, Rainer Först für 60 Jahre Mitgliedschaft sowie Oswald Felbinger für 65 Jahre Mitgliedschaft. red