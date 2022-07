Die Berufsorientierung ist für viele Schülerinnen und Schüler ein wichtiger begleitender Prozess in ihrer Schullaufbahn, um herauszufinden, welchen Weg sie nach dem Schulabschluss einschlagen möchten. In der Praktikumswoche „Sprungbrett hop-on hop-off“ lernten 15 Schülerinnen und Schüler der Georg-Hartmann-Realschule Forchheim den Berufsalltag direkt von Azubis und Ausbildungsleitern kennen.

Bei der Firma Geiger in Pretzfeld erhielten die Schüler in der eigenen Lehrwerkstatt Einblicke in metallverarbeitende Berufe wie Zerspanungsmechaniker und Industriemechaniker. Höhepunkt des Praktikums war die Herstellung eines Klebestreifenabrollers, welchen die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung des Ausbildungsleiters Frank Schmid anfertigen und mit nach Hause nehmen können. Nach der Praktikumswoche haben die Schüler die Möglichkeit, sich direkt für längere Praktika bei der Firma Geiger in Pretzfeld zu bewerben, um so die Eindrücke zu vertiefen und eventuell eine Ausbildung im Unternehmen zu starten.

Von dem Projekt profitieren das Unternehmen und die Schüler gleichermaßen. Die Firma Geiger bekommt die Gelegenheit, auf direktem Weg mögliche Bewerber für Praktika oder Ausbildungsplätze zu gewinnen. Und die Schüler finden heraus, welche Berufe interessant sind und wo passende Zukunftsperspektiven für sie liegen.

Nicht umsonst betonte der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände (Bayme VBM), Bertram Brossardt, dass sie bei dieser Veranstaltung als Hauptförderer fungierten und einen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses in bayerischen Unternehmen leisteten. red