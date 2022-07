Die Zwangspause für die Langensendelbacher/Marloffsteiner Musiker ist beendet. Auf der Bühne in der Langensendelbacher Schulturnhalle gaben sie ihr erstes Konzert vor einem begeisterten Publikum.

Nicht nur die Erwartungshaltung bei den vielen Zuhörern in der Turnhalle war groß, als der Musikverein Langensendelbach-Marloffstein sein erstes Konzert nach fast zwei Jahren coronabedingter Zwangspause gab. Auch bei den Musikern war eine große Energie und Bereitschaft zu spüren, endlich wieder loslegen zu können. Ihr Auftritt wurde mit lang anhaltendem Beifall und Jubelrufen belohnt. Das Publikum entließ die Musiker unter dem glänzend aufgelegten Dirigenten Maximilian Broichhaus erst nach zahlreichen Zugaben.

Einen Einstieg in das bunte Abendrepertoire machten die „Bläserbande“ und das Jugendorchester unter der Leitung des eloquenten Maximilian Broichhaus. Vorbereitet auf ihren Auftritt hatte die Jüngsten im Musikverein Leiterin Katharina Seybold.

Nach einer kurzen Umbauphase erfüllte das Nachwuchsorchester die Halle mit „Dona nobis pacem“ von Alfred Bösendorfer und der Sehnsucht nach Frieden in der Ukraine. Mit einem fantastischen Arrangement von „Pokemon Theme“ endete der ersten Teil, um für das Große Orchester Platz zu machen.

Auch wenn es immer schwieriger wird, Neues zu bieten, weil ja alles schon mal da war: Das, was in der voll besetzten Turnhalle an klanglicher Interpretation dargeboten wurde, überstieg alle Erwartungen an ein Sommerkonzert . Mit „Marchissimo“ hatte Dirigent Broichhaus einen filigranen und wuchtigen Marsch ausgewählt, der von Philip Sparke komponiert wurde. Die Gäste erlebten ein buntes dreistündiges Feuerwerk, eingetaucht in Licht und Musik. Broichhaus war stolz auf seine Musiker , die das Publikum mitrissen.

Bei „Silberfäden“ zeigte Solist Thomas Knetzger, wie er seine Trompete beherrscht. Minutenlang brandete Applaus auf. Über „Dorffest der Blasmusik“ ging es rhythmisch weiter zu „Mancini Magic“ und „Latin Gold“. „A night at the movies“ von Alan Silvestri erklang zum Abschluss, bevor die Musiker die Bühne wieder verließen.

Wie die Stimmung vor, während und nach dem Konzert war, erzählte Vorsitzender Hans Knetzger im Gespräch. Alle seien bester Stimmung gewesen, wieder auf die Bühne zu dürfen. „Es war bei allen eine unglaubliche Energie und Bereitschaft zu spüren, welche sich gleich beim ersten Musikstück entlud und bis zum letzten Ton des Konzertes durchweg anhielt“, sagte er, „und, ich glaube, jeder, der auf der Bühne war, spürte nach dem Konzert die Glückshormone in seinem Körper tanzen.“ wi