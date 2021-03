Zum Bericht "Vorgeschmack auf , Visitenkarte '" vom 6. März:

Bei der Neugestaltung des Paradeplatzes wird auch an die Busbenutzer gedacht. Gut so. Besser wäre es aus meiner Sicht allerdings, man würde sich zunächst einmal Gedanken darüber machen, wie die Haltestellensituation für Busbenutzer in ganz Forchheim verbessert werden könnte und wie der Busverkehr besser in das öffentliche Leben und in das Straßenbild integriert werden kann.

Meines Erachtens gehört an jede Haltestelle zumindest eine Überdachung, besser noch eine windgeschützte Wartemöglichkeit. An vielen Haltestellen wären darüber hinaus wettergeschützte Rad-Abstellanlagen wichtig.

Darüber hinaus sollte der ÖPNV wesentlich sichtbarer gemacht werden, zum Beispiel durch stadt- (oder landkreis-) weite gleichartige Gestaltung der Haltestellen. Ich könnte mir dazu etwa ein "Fo" als Grundgestaltungselement vorstellen. Ein solches stadt- beziehungsweise landkreisweites Design sollte dann auch in die Haltestellengestaltung am Paradeplatz einfließen.

Rolf Hörnlein

Forchheim