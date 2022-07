Drei junge Frauen haben sich an der Realschule Gräfenberg die besten Abschlussnoten erarbeitet, und das nach zwei Jahren Pandemie und gerade am Anfang mit viel Präsenzunterricht.

Besonders ausgezeichnet wurden die drei Schulbesten. Das war zum einen Anna Lena Sassik mit einem Notendurchschnitt von 1,00. Sie wird aufs Gymnasium wechseln. Ihr Berufsziel ist Realschullehrerein für Mathematik und Sport.

Die Fachoberschule in Erlangen wird Katharina Schaller nach den Ferien besuchen. Sie ist mit einem Notendurschnitt von 1,09 die zweitbeste der Gräfenberger Realschule .

Ebenfalls an die Fachoberschule – nach Nürnberg – wechselt Nina Mattern mit einem Notendurchschnitt von 1,17. Den gestalterischen Zweig wählt sie, denn Mediendesignerin ist ihre berufliche Vorstellung.

Zur großartigen Leistung gratulierten neben Rektorin Gertrud Eismann auch Andreas Aschenbrenner, der Elternbeiratsvorsitzende.

Als einen Nachteil haben die besten Schülerinnen die Corona-Einschränkungen nie empfunden. Jedenfalls sind die Schüler auch während der Pandemie gut betreut worden. Diese Anstrengung konnte nun zum ersten Mal nach Corona wieder in einem feierlichen Rahmen gewürdigt werden – und trotzdem nicht wie gewohnt.

Denn die Realschule wird saniert, so dass in die Turnhalle der Grundschule ausgewichen wurde. Dafür dankten Rektorin Gertrud Eismann und ihr Stellvertreter Jürgen Kemeth dem Hausmeister und den Kollegen für die großartige Leistung, die Halle zu einem würdigen Ort für die Abschlussfeier zu gestalten. Die Freude unter den Schülern war groß, ihre Zeugnisse nach den ereignisreichen Jahren in der Hand zu halten und damit einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. map