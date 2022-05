Am 11. Mai 2022 feierte die Diakonie Bamberg-Forchheim die Einweihung der neuen Räume der Diakoniestation Gräfenberg . Umgezogen war das Team um Leiterin Dominique Pilhofer bereits Ende vergangenen Jahres. Mit der Segnung durch Dekan Reiner Redlingshöfer ist der ambulante Pflegedienst der Diakonie nun ganz angekommen am neuen Standort in der Bayreuther Straße 31.

Der Dekan wisse aus eigener Erfahrung, was die Mitarbeitenden in der ambulanten Pflege leisteten, welche physischen und auch psychischen Belastungen dieser Beruf mit sich bringe. „Es ist aber so wichtig, dass sich immer wieder Menschen wie Sie finden, die diesen Beruf ausüben möchten. Sie schenken mit ihrer Tätigkeit den Senioren und Patienten ein Stück Lebensqualität und geben ihnen Würde. Herzlichen Dank!“ Dekan Redlingshöfer machte Dominique Pilhofer und ihrem Team ein Angebot: Er komme gerne in Team-Besprechungen und tausche sich über die Themen wie Seelsorge oder beispielsweise Sterbebegleitung mit den Diakonie-Mitarbeitenden aus: „ Diakonie und Kirche sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern gehören zusammen, weil sie einen gemeinsamen Auftrag haben: die Liebe und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes den Menschen in Wort und Tat näherzubringen.“

Die zuständige Abteilungsleiterin Christine Aßhoff bestätigte das in ihrem Grußwort: „Uns als Diakonie ist es wichtig, mit der Kirche gemeinsam in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und wir übernehmen dann den praktischen Teil des Auftrags.“ Sie überbrachte nicht nur die Grüße des Diakonie-Vorstands, sondern bedankte sich bei allen Mitarbeitenden für ihr Engagement: „Sie sind ein Segen für die Patienten, Kunden und Senioren in der Region Gräfenberg “, so Aßhoff weiter. Sie freue sich, dass nach langer Suche jetzt passende Räumlichkeiten gefunden worden seien, und bedankte sich bei allen, die den Umzug unterstützten. Dabei hatte sie noch ein Einweihungsgeschenk: einen rund 1,70 m hohen Holzengel, hergestellt in der Schreinerei der Diakonie Bamberg-Forchheim in den Haßbergen, in der Menschen mit psychischen Erkrankungen Unterstützung und Förderung finden. „So verbindet der Engel nicht nur unsere Angebote der Diakonie Bamberg-Forchheim in den unterschiedlichen Regionen. Er soll auch ein Zeichen für sie sein, dass Sie für viele Menschen Engel.“

Die Diakoniestation Gräfenberg existiert seit über drei Jahrzehnten. Zu ihr gehört der ambulante Pflegedienst, der Menschen in der Region Gräfenberg im Bereich Pflege und Hauswirtschaft unterstützt und berät, sowie dessen Filiale in Gößweinstein. Zudem die Tagespflege Mostviel und ein Essensservice. red