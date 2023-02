Das IT-Kompetenznetzwerk Forchheimer Informationstechnologie (Fit) war im neu eröffneten Schulungszentrum Bayern-Lab zu Gast. Mit großer Begeisterung tauchten die IT-Fachleute in virtuelle Welten ein.

Nach einer kurzen Einführungsrunde durch Wirtschaftsförderer Andreas Rösch vom Landkreis Forchheim und den Leiter des Bayern-Labs Forchheim , Harald Bürger, ging es über zum praktischen Teil. Vorgeführt wurde von den Mitarbeitern zum Beispiel die Anfängerplatine „Rasberry Pi“, mit der jedermann experimentieren, erste kleine Programme schreiben und auch lernen kann, wie ein Computer funktioniert.

Weiter ging es dann mit dem eigens programmierten Würfellöser, der die bekannten Zauberwürfel eigenständig lösen kann. Auch der IT-Teilbereich „ Augmented Reality “ durfte nicht fehlen. So wird ein Code auf einem T-Shirt mit dem Tablet gescannt, und schon werden einem die inneren Organe anschaulich dargestellt.

Weiter ging es in der Virtual-Reality-Ecke, in der die Teilnehmer ihre Balancierungskünste unter Beweis stellen konnten. Versunken in der virtuellen Welt musste über den Dächern einer Großstadt auf einer Planke balanciert werden. Mit Hilfe der intelligenten Sandbox können eigene Landschaften gebaut und Geografiethemen erforscht werden.

Ebenso gibt es einen 3D-Drucker im Forchheimer Bayern-Lab. Passend zur Bierkultur in Forchheim gibt es vom 3D-Drucker angefertigte Flaschenöffner für jeden Besucher zum Mitnehmen. Das Bayern-Lab Forchheim steht während seiner Öffnungszeiten auch der Öffentlichkeit offen. red