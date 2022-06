Aus ungezählten Kehlen erklang das Lob des dreifaltigen Gottes am Dreifaltigkeitssonntag in Gößweinstein . Mit diesem Hochfest wird gleichzeitig das Patrozinium der Basilika gefeiert, die der Heiligsten Dreifaltigkeit geweiht ist. Insgesamt 18 Wallfahrten pilgerten zur Gnadenstätte nach Gößweinstein .

In die Schar der Pilger reihte sich auch der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl ein. Er war nach Gößweinstein gekommen, um mit den vielen Gläubigen das Pontifikalamt zu feiern. Gössl sagte, es sei ein Geschenk, in seinem Erzbistum das Heiligtum der Dreifaltigkeit zu haben.

In seiner Predigt führte Gössl aus, dass der Glaube an den einen Gott in drei Personen das große Unterscheidungsmerkmal des Christentums sei. Schon die Taufe werde „im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes “ gespendet. Und auch in der Liturgie richteten sich die meisten Gebete an „den Vater durch den Sohn im Heiligen Geist “. Er habe allerdings den Eindruck, dass für viele Christen dieses zentrale Glaubensgeheimnis eher bedeutungslos sei, da es wohl als zu abstrakt angesehen werde. Gott bleibe dem Verstand der Menschen entzogen, nur ein Nähern sei möglich. Die einzige Weise, sich Gott zu nähern, sei daher die liebevolle Anbetung, genau so, wie es die Wallfahrer durch den Gottesdienst und ihr Gebet praktizierten.

Unrecht, Leid und Einsamkeit

Dennoch gebe es so vieles, was den Glauben verunsichere, wie die Erfahrung von Unrecht und Leid. Auch Einsamkeit sei für die Menschen ein Problem. Dies wüsste man nicht erst seit der Corona-Pandemie. Schon heute warnten manche davor, dass aufgrund der hohen Anzahl an Singles nicht nur die Frage der Pflege, sondern auch die Vereinsamung im Alter auf die Gesellschaft zukommen könnte. „Wir würden verkümmern ohne menschliche Bezüge, ohne die Erfahrung, geliebt zu sein und andere zu lieben“, zeigte sich Gössl überzeugt. „Deshalb halten wir auch heute daran fest, dass es eine Kirche als verbindliche Gemeinschaft der Glaubenden braucht“, stellte der Weihbischof klar. Die Wallfahrerinnen und Wallfahrer gäben dafür ein Zeichen.

Den festlichen Zug vom Pfarrhaus Gößweinstein in die Basilika und wieder zurück begleitete der Musikverein Gößweinstein unter Leitung von Thomas Müller . Das Tagesevangelium nach Johannes wurde von Pater Ludwig Mazur verkündet. Die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes oblag sowohl an der Orgel wie auch als Kantor Georg Schäffner.

Wallfahrt aus Weilersbach

Da das Pontifikalamt gleichzeitig auch als Wallfahrtsamt für die Wallfahrt aus Weilersbach, St. Anna, gefeiert wurde, trugen die Lesungen Bernhard Hack und die Fürbitten Wallfahrtsführer Norbert Seiler vor.