Der Bund Naturschutz besuchte den Staatsforstbetrieb.

Eine der drei Nachhaltigkeitssäulen der Bayerischen Staatsforsten ist der integrative Natur- und Artenschutz auf der ganzen Staatswaldfläche. Neben der Anreicherung der Waldbestände mit vielen verschiedenen Baumarten oder dem Belassen von Totholz werden Biotopbäume gefördert, Blühwiesen gepflegt oder Feuchtbiotope neu angelegt. Wie der Leiter des Forstreviers Oesdorf, Erich Daum, erläuterte, erhöht er in seinem Revier die biologische Vielfalt im Staatswald durch ein ganzes Bündel an Maßnahmen. „In der ganzen Unteren Mark wurden über die vergangenen Jahre immer wieder größere und kleinere Tümpel neu geschaffen, historische Entwässerungsgräben verschlossen und ehemalige Karpfenteiche in naturbelassene Feuchtbiotope umgewandelt. Außerdem werden gezielt alte und seltene Bäume gefördert.“ Die durchgeführten Maßnahmen demonstrierte er den Mitgliedern des Bundes Naturschutz bei einer Wanderung zu verschiedenen Exkursionspunkten. Einer der Höhepunkte war die Vorstellung eines Profiteurs des Klimawandels: Der in der fränkischen Heimat noch sehr seltene Baum des Jahres, die Stechpalme (Ilex aquifolium), wurde als ein stattliches Exemplar mit vier bis fünf Metern Höhe bewundert. red