Die Kinder lachten und probierten voller Freude die neue Kletterlandschaft am Spielplatz Moggast aus. „Probier das mal aus!“, rief ein Kind dem anderen zu. „Schau mal, was ich kann!“, war die Antwort. Christian Sponsel, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Moggast , freute sich über die begeisterten Kinder, denn die Idee für diese Kletterlandschaft hatte er.

„Nachdem 2008 der Spielplatz im Rahmen der Dorferneuerung neu gestaltet und eingeweiht wurde, ging es mir darum, ihn nach 14 Jahren intensiver Benutzung noch attraktiver zu gestalten“, erklärt er. In Zeiten von Shows wie „Ninja Warrior“ sei es ihm wichtig gewesen, ein attraktives Klettergerüst für alle Altersgruppen ins Spielplatzgelände zu integrieren.

Konzept vom Kommandanten

Gemeinsam mit Martin Wölfel von der Firma Spielsinn entwickelte Sponsel sogar das Konzept für die geplante Kletterlandschaft. Dieses wurde dann mit der Verwaltung der Stadt Ebermannstadt abgesprochen. „Ziel war es, mit Spendengeldern der örtlichen Firmen und Vereine einen Teil der Summe eigenständig zu finanzieren“, berichtet Sponsel. Die Spendenbereitschaft der Moggaster sei groß gewesen: „Es kam die Summe von 5000 Euro zusammen. Das ist für einen so kleinen Ort wirklich enorm.

Insgesamt kostete die Kletterlandschaft rund 13.000 Euro . Die restlichen Kosten übernahm die Stadt Ebermannstadt. Bürgermeisterin Christiane Meyer lobte Sponsels Engagement. „Jeder Euro , der in die Zukunft unserer Kinder investiert wird, ist es wert“, trug die Bürgermeisterin vor und zählte einige der Projekte der Stadt Ebermannstadt auf, die für die Kleinen gedacht sind: Für die Sanierung des Kindergartens St. Marien wurden rund 3,63 Millionen Euro ausgegeben oder für das Jugendzentrum über 200.000 Euro . Außerdem stehen noch Projekte an wie der Bau eines neuen Kindergartens , die Sanierung der Kindertagesstätte St. Nikolaus oder neue Spielplätze in Gebiet Diesbrunnen und ein integrativer Kindergarten am Feuerstein.

Dann durfte Christiane Meyer ein Band zur Eröffnung durchschneiden. Die Kinder sind begeistert, doch was sagen Eltern und Großeltern dazu?

Karin Detjens Enkelkinder zum Beispiel konnten Oma und Opa überzeugen, mit zur Kletterlandschaft zu gehen. „Sie haben geturnt, die Geräte und sich ausprobiert, sich Trainingsrunden einfallen lassen und ihre Zeit gestoppt – ohne Handy geht ja heute fast nichts mehr – aber man kann ja auch einfach nur zählen“, berichtet sie von der Freude und Kreativität der Kleinen. „Als Omas waren wir erstaunt, was sie sich alles einfallen ließen“, sagt sie weiter und berichtet, dass auch mal ein Kind zu Boden ging und im Kiesfeld landete, was dann auch wieder einen Spaß für sich darstellte.

„Aber auch junge Erwachsene probieren dort offenbar gern mal aus, ob sie noch sportlich genug sind, ihn bewältigen zu können. Wir haben tatsächlich gesehen, wie auch die Eltern der kleineren Kinder mal eine Runde gedreht haben. Und stabil genug ist dieser Parcours auch dafür allemal“, fasst Karin Detjens zusammen. Damit hat die neue Kletterlandschaft erste Tests bestanden, und Christian Sponsel ist froh über das positive Feedback.