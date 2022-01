Es war wieder Dreikönigstag: In einem feierlichen Gottesdienst in St. Johannes der Täufer Reuth hat Pater Bernhard Kuhn (SDB) vierzig Sternsinger ausgesandt.

Als Kaspar, Melchior und Balthasar hatten sich die Mädchen und Buben in ihren bunten Gewändern auf den Weg durch Reuth gemacht, um den traditionellen Segen an die Häuser zu bringen und für Kinder in Not und Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zu sammeln. Das Motto dieser Solidaritätsaktion stand heuer unter: „Gesund werden und gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit.“

Nachdem die Pandemie nach wie vor den Alltag bestimmt, war die Überbringung des Segens angepasst an die bestehende Corona-Situation. Mit Feuereifer und Fleiß hatten die Kinder mitgemacht und freuten sich, als „königliche Hoheiten“ an die 4000 Euro gesammelt zu haben. „Man macht es gerne, weil es armen Kindern hilft“, war abschließend aus der begeisterten Sternsingerschar zu hören. dia