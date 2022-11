„Schwarzclown & Friends“ kommen am Sonntag, 15 Uhr, ins Junge Theater Forchheim , Kasernstraße 9. 2021 führte Matthias Romir als „Schwarzclown“ noch durch das Programm des Zirkusfestivals „ Zirk-Art “ in Forchheim und sorgte mit seinem skurrilen Humor und Improvisationstalent für viele Lacher. Er bewegt sich zwischen Clownerie, Objekttheater und Jonglage, zwischen Slapstick und Melancholie. Für die Veranstaltung „Zum Lachen in den Keller“ bringt er Freunde und Weggefährten mit: Anita Bertolami (Schweiz, Figurentheater ), Shiva Grings (Irland, Slapstick) und Lukas Brandl (München, Zauberei/Jonglage, deutscher Meister der Zauberei 2022). Tickets unter jtf.de. Foto: Alex Lauer