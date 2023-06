In Bayern fließen etwa 100.000 km Gewässer , etwa 90.000 km davon sind Gewässer dritter Ordnung (kleine Gewässer ) und somit in der Obhut der Kommunen. Wie eine wirtschaftliche, nachhaltige und ökologisch verträgliche Landwirtschaft an kleinen Gewässern aussehen kann, war Thema bei den 21. Gewässer-Nachbarschaften für den Landkreis Forchheim in der Gemeinde Heroldsbach . Der Erlebnispark Schloss Thurn war hierfür ein idealer Veranstaltungsort mit vielen kleinen Gewässern , die in einem ökologisch guten Zustand sind. Es fand unter Leitung von Gewässernachbarschaftsberater Michael Richter ein reger Austausch statt, im Anschluss gab es eine Exkursion am Hirtenbach unter der Leitung von Erstem Bürgermeister Graf Benedikt von Bentzel. red