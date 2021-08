In Abschlussfeiern wurden die Jahrgangsbesten der Realschule Gräfenberg geehrt und alle Absolventen verabschiedet.

Die Feiern fanden aus Pandemiegründen im Stundentakt, nach Klassen stündlich gestaffelt, statt. Der Abschlussprüfung 2020/21 stellten sich 117 Schülerinnen und Schüler in fünf Klassen.

Die Jahrgangsbesten sind (Klasse, Name, Note): 10 c Niklas Mehl 1,0; 10 d Emily Penning 1,09; 10 c Julia Doneff 1,18; 10 d Anna Kratz 1,18; 10 d Mona Wohlfahrt 1,18. red